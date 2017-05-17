Fabiano'nun yerine Alireza

Transfer çalışmalarına erken başlayan Fenerbahçe dört koldan arayışlarını sürdürüyor.

F.BAHÇE ALİREZA'YI TRANSFER EDİYOR

Sezon başı kamp çalışmalarına kadar transferi bitirmeyi amaçlayan Fenerbahçe yönetimi, İranlı kaleci Alireza Beiranvand'ın transferini bitirmek üzere olduğu ortaya çıktı.

Çapraz bağları kopan Brezilyalı Fabiano'nun takımdan ayrılması üzerine harekete geçen Fenerbahçe, kaleci arayışında sürpriz bir isme yöneldi. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan kaptan Volkan Demirel ile yeniden anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, İranlı file bekçisi Beiranvand'ın transferiyle kaleyi daha da sağlama almayı planlıyor.

KİRALIK OLARAK ALINACAK

Volkan Demirel ve Ertuğrul Taşkıran'ın yanına 24 yaşındaki Beiranvand'ı eklemek isteyen yöneticiler bu konudaki çalışmalarına hız verdi. İran Ligi'nde Persepolis takımının formasını giyen yetenekli kalecinin ilk etapta kiralık olarak kadroya katılması düşünülüyor.

Alireza Beiranvand'ın en önemli özelliği ise yaptığı kritik kurtarışların yanı sıra asistleri ve oyunu en geriden başlatması olarak gösteriliyor. Topu oyuna çok çabuk ve etkili biçimde sokabilen genç kaleci, takımı adına hücumu çok hızlı şekilde başlatabiliyor. Başarılı kalecinin takım arkadaşlarına doğrudan asist yaptığı birçok maç da bulunuyor.

MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR

Persepolis kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Beiranvand, 2018 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde grubunda lider durumda olan İran Milli Takımı'nın da kalesini koruyor.

Persepolis'e sezon başında Naft Tahran takımından bedelsiz transfer olan Alireza Beiranvand ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı. 24 yaşındaki kaleci geride kalan sezonda toplam 29 resmi maçta görev yaptı.

Beiranvand'ın arkasında yedek bekleyen Hırvat kaleci Bozidar Radosevic ise sadece 10 maçta şans bulabildi. Persepolis ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 1.92 boyundaki Beiranvand, İran Milli Takımı'nda ise 9 kez forma giydi.