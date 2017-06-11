Fabio Capello resmen Çin'de

Kariyerinde Milan, Real Madrid, Roma, Juventus, İngiltere Milli Takımı gibi önemli takımları çalıştıran tecrübeli teknik adam en son Rusya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.
10 MİLYON EURO KAZANACAK
Capello, 2015 yılından bu yana takım çalıştırmıyordu. Capello, 18 ay çalışacağı Çin'de tam 10 milyon Euro kazanacak. Çin ekibi, 12 haftanın ardından ligde 15. sırada bulunuyor.
Öte yandan İtalyan teknik adam, Çin'de çalışan 3. İtalyan olacak. Marcello Lippi, Çin Milli Takımı'nı çalıştırırken, bir diğer İtalyan Fabio Cannavaro da Tianjin Quanjian takımının başında görev alıyor.