Fabri: Beşiktaş'ın askeriyim

Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri, Beşiktaş Dergisi'nin nisan sayısının kapağına konuk oldu.

Fabri ile yapılan röportajdan bazı bölümler ise şöyle:

"Beşiktaş'ın askeriyim" ifadesini kullanan Fabri, Spor Toto Süper Lig'de sezon sonunda şampiyon olacaklarını öne sürdü.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

“Bana güvendiğiniz için teşekkür ediyorum. Sevginize layık olmak için tüm konsantrasyonumu Beşiktaş’ın başarısına odakladığımı ve kalemizin emin ellerde olduğunu bilin istedim. Şampiyonluk bizim olacak.”

“Real Madrid de, Barcelona da bazen savunmada açık veriyor, gol yiyor, gol atıyor. Futbolun doğası bu.”

“Olimpiakos maçı sonunda deniz tarafındaki tribüne gittik. On ikinci adamımız, Beşiktaşlı taraftarımızı mutlu görmek bizi de mutlu ediyordu. Heyecandan üçlü çektirirken ‘Şişttt’ yapmayı unuttum.”

“İyi bir kaleci olmak için ilk başta çıktığın her antremandan keyif alman lazım. Kendini geliştirebiliyorsan bu en büyük adımdır. Sonrasında her antremanda bir şeyler öğrenebiliyor musun, kendine bir şeyler katabiliyor musun bu da çok önemlidir.

“File bekçiliği yapmam, oyunu daha ileriden okurum. Yalnızlığı reddeder ve stoperlerimizle bir olurum. Kaderime razı olmayı değil, ‘en iyi savunma saldırıdır’ deyip kaderime başkaldırmayı tercih ederim. Beşiktaş’ın askeriyim.”