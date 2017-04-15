Fabri: Bir daha asla yapmayacağım

Lyon’un ikinci golü öncesinde topla gereksiz yere oynayan ve kaptırıp durumun 2-1’e gelmesine yol açan kaleci Fabri, gecenin en üzgün ismiydi.

SÖZ VERİYORUM

Maç sonunda arkadaşlarının teselli ettiği İspanyol eldivenin, hocası Şenol Güneş’e, “Bundan sonra asla böyle bir harekette bulunmayacağım. Özür diliyorum ve söz veriyorum” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Kaleci Tolga Zengin’in de destek olduğu Fabri’yi en çok duygulandıran jest ise karşılaşmanın İspanyol hakemi Antonio Mateu’dan geldi.

Siyah-Beyazlılar’ın kalecisi, golden sonra kendisini teselli eden Mateu’nun tavrı için, “Gerçekten de çok samimi ve güzel bir jestti. Kendisine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.