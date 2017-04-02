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Fabri oyuna devam edemedi

Fabri, Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında yaşanan bir pozisyonda top yüzüne çarpında yerini Tolga Zengin'e bıraktı.

Fabri oyuna devam edemedi
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Arena'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta yüzüne top çarpan Fabricio oyuna devam edemedi.

TOP GÖZÜNÜ MORARTTI

Gençlerbirliği'nin etkili atağında Selçuk Şahin'in şutunda meşin yuvarlağım önüne siper olan Fabri sol gözüne isabet eden top sonrası oyundan çıkmak zorunda kaldı.

YERİNİ TOLGA ZENGİN'E BIRAKTI

Gözü şişen ve sahayı görmekte zorlanan başarılı file bekçisi bir süre kendisini denedikten sonra 43.dakikada yerini Tolga Zengin'e bıraktı.

(Görüntüler beİN SPORTS'tan alınmıştır)

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