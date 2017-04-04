Fabri Trabzonspor maçında oynayacak mı

Cüneyt Çakır'dan Fırat Aydınus'a kadar Süper Lig'de ve Avrupa'da görev yapan Türk hakemlerin hangi takıma gönül verdikleri ortaya çıktı...

Hangi hakem hangi takımı tutuyor

Barcelona B'nin 12-0 kazandığı Eldense maçı ile ilgili Eldense cephesinden şike itirafı geldi.

Galatasaray ile sezon sonu yollarını ayıracak olan Ergin Ataman, dünya devi Barcelona'nın yeni koçu olacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, aralarında Rhodolfo ve Ömer Şişmanoğlu'nun da bulunduğu 7 futbolcuyu istemediğini yönetime bildirdi.

Üst üste oynayacakları zorlu maçlar hakkında konuşan Fikret Orman, "İnşallah üç aylar dediğimiz bu dönemi iyi geçiririz" dedi.

1 Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e tepki Ümit Özat, Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı maçın ardından Şenol Güneş için sert ifadeler kullandı.

2 Video hakem uygulaması maçın kaderini değiştirdi - İZLE Fransa ile İspanya arasında oynanan hazırlık maçında, Video Yardımcı Hakem uygulamasından yararlanıldı.

3 Muhammed Demirci: Beşiktaş'a geri döneceğim İstanbulsporlu futbolcu Muhammed Demirci, daha çok genç olduğunu ve yeniden siyah-beyazlı formayı giymek istediğini söyledi.

4 Emre Mor'dan nefis çalım - İZLE A Milli Takımımızın Moldova'yı 3-1 yendiği maçta Emre Mor'un çalımı sosyal medyanın gündemine oturdu.

5 Galatasaray'daki skandala tepkiler: 4 üye istifa etti Sarı-kırmızılı kulübünün mali genel kurulunda Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç edilmemesine tepki gösteren 4 kulüp üyesi istifa etti.

6 Beşiktaş Kulübü Ekrem Dumanlı'yı ihraç ediyor Galatasaray’dan sonra Beşiktaş Kulübü de FETÖ ile bağlantısı olan üyelerin ihracı için harekete geçti.

7 Mehmet Demirkol: Emre Mor Şenol Güneş'le çalışmalı Mehmet Demirkol, Emre Mor'un 1 yıllığına Beşiktaş'a kiralanıp Şenol Güneş'ten eğitim alması gerektiğini söyledi.

8 Süper Lig'de zirve yarışı iyice kızıştı 26 haftası geride kalan Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın arkasından sıralanan 4 takım zirve takibini bırakmıyor.

9 Trabzon'un kaç puanla şampiyon olacağını bilen çocuk Trabzonspor'un 1980-1981 sezonunda kazandığı şampiyonluğu toplayacağı puanı kadar önceden söyleyen çocuk izleyenleri hayrete düşürdü.