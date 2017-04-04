Ensonhaber.com'a dön

Fabri Trabzonspor maçında oynayacak mı

Gençlerbirliği maçında yüzüne gelen top sonrası gözü şişen ve oyuna devam edemeyen Fabri'nin Trabzonspor mücadelesine yetişeceği öğrenildi.

Yorum Yap

Fabri Trabzonspor maçında oynayacak mı

Beşiktaş’ın pazar akşamı Gençlerbirliği’yle oynadığı mücadeleye ilk 11’de başlayan Fabri, 34. dakikada Uğur Çiftçi’nin sol çaprazdan kaleye gönderdiği topun yüzüne çarpması sonrasında yerde kalmıştı.

OYUNA DEVAM EDEMEMİŞTİ

Bu pozisyon sonrasında sol gözünde şişlik meydana gelen tecrübeli file bekçisi, oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Saha kenarına gelmesinin ardından tedavisine başlanan İspanyol file bekçisinin durumunun iyiye gittiği bildirildi.

TRABZONSPOR MAÇINDA KALEDE

Dün takım izinli olmasına rağmen tesislere giderek tedavi olan 29 yaşındaki eldivenin cumartesi günü Trabzonspor’la oynanacak maçta kalesine dönmesi bekleniyor. 

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM