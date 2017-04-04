Fabri Trabzonspor maçında oynayacak mı

Beşiktaş’ın pazar akşamı Gençlerbirliği’yle oynadığı mücadeleye ilk 11’de başlayan Fabri, 34. dakikada Uğur Çiftçi’nin sol çaprazdan kaleye gönderdiği topun yüzüne çarpması sonrasında yerde kalmıştı.
OYUNA DEVAM EDEMEMİŞTİ
Bu pozisyon sonrasında sol gözünde şişlik meydana gelen tecrübeli file bekçisi, oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Saha kenarına gelmesinin ardından tedavisine başlanan İspanyol file bekçisinin durumunun iyiye gittiği bildirildi.
TRABZONSPOR MAÇINDA KALEDE
Dün takım izinli olmasına rağmen tesislere giderek tedavi olan 29 yaşındaki eldivenin cumartesi günü Trabzonspor’la oynanacak maçta kalesine dönmesi bekleniyor.