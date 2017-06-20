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Fair-play pasından gol yiyen kaleci- İZLE

Rakibinin fair-play pasında topu ağlarında gören şaşkın kaleci izleyenleri güldürdü.

Fair-play pasından gol yiyen kaleci- İZLE
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Güney Afrika'da Stellenbosch FC ile Black Leopards arasındaki maçta enteresan bir pozisyon yaşandı.

KALECİNİN HATASI GOL OLDU

Mücadelede dakikalar 65'i gösterirken Stellenbosch oyuncusu, fair-play maksadıyla topu rakip takımın kalecisine doğru attı.

Topu kontrol etmek için kalesinden biraz açılan kaleci, meşin yuvarlak önünde bir anda sekip ağlarla buluşunca ne yapacağını bilemedi.

Önce topu filelerden çıkararak kale vuruşu yapmaya çalışan kaleci sonrasında topu çaresizce orta yuvarlağa santra yapılması için gönderdi.

İşte kalecinin yaptığı hata:

Fair-play pasından gol yiyen kaleci - İZLE

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