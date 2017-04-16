Falcao Monaco'yu taşıdı

Ligue 1'de lider Monaco, Dijon'u 2-1 mağlup ederek peşpeşe 6. galibiyetini aldı. Stade Louis II'de Cedric Varrault'un golüyle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Monaco ikinci yarıda tüm hatlarıyla taarruza geçti.

İKİNCİ YARIDA FALCAO SAHNEYE ÇIKTI

69. dakikada Falcao'nun direkten dönen frikiğini tamamlayan Dirar skora dengeyi getirdi. 81. dakikada enfes bir frikik golüyle takımına üç puanı getiren Kolombiyalı şampiyonluk yolunda çok kritik bir virajı dönülmesini sağladı.

Böylece 77 puana çıkan Monaco liderliğini sürdürdü. 19. sırada yer alan Dijon ise 29 puanda kaldı.