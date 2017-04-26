Faruk Süren: Bu yönetim G.Saray'ı küme düşürür

Galatasaray'ın başında UEFA Kupası zaferi yaşayan, üst üste 4 şampiyonluk gören efsane başkan Faruk Süren, Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimin hatalarını analiz etti.

"YÖNETİM İŞ BİLMİYOR"

Özbek ve diğer idarecileri eleştiren Süren, şunları dile getirdi:

"Galatasaray Yönetimi ve yan kolları, tek cümleyle kontrolden çıkmıştır. Bir kargaşa var. Taraftar memnun değil ve kulüp iyi yönetilemiyor. Loca sahipleri maç günleri localarına dahi gidemiyorlar. Yönetim bu işi bilmiyor. Bilmemek ayıp değil. Fedakarca ve iyi niyetle çalıştıklarından şüphemiz yok. Ancak yetersizler. Kimseye danışmadan yanlış işler yapıyorlar..."





"Florya ve Riva'yı devrettik. Karşılığında ise 508 milyon TL aldık. Bunu da iki sene vadeli 350 milyon TL net olarak kasamıza koyabildik. Öncelikle pahalı borçlarımızı ve başkanınki de dahil olmak üzere kefaletleri hallettik. Ama borç hanemizde bir oynama olmadı. Ancak iki sene sonra borçlar düşmeye başlayacak ve bu da her şey yolunda giderse gerçekleşecek. Yeni kabul edilen 2017 bütçesine baktığımda dönem içinde en aşağı 125 milyon Lira daha borçlanmamız gerek. Riva ve Florya elden gitti. Yönetimin bize söylediği bir peri masalı. Bunları tenkit etmek için değil bir tespit olarak söylüyorum."

"GALATASARAY KÜME DÜŞER"

"Yönetimin nerede hata yaptık diye düşünmesi gerek. Galatasaray'ı bu olumsuz durumdan çıkarmak için bir vizyon çizmek lazım. Böyle giderse Galatasaray küme düşer. Bu olmaz diye düşünmemek lazım. Galataaray, küme düştüğü zaman göbek atacaklar var. Hataları anlatmak için çok fazla düşünmeye gerek yok. Galatasaray, Karabük'ten antrenör çalamaz. Alınan hoca Mourinho olsa dahi Galatasaray'a bu ayıp yeter. Çıkış yolu Florya ve Riva'yı satmak değil markayı pazarlamakta. Şu an bile Galatasaray'ın marka değeri 1 milyar Dolar civarında."