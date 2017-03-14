Faruk Süren: Papermoon'da kaşığı balta gibi tutanlar var

Galatasaray'a 4 lig şampiyonluğu ve UEFA Kupası'nı kazandıran Faruk Süren, gazeteci Osman Tamburacı'ya konuştu.

Dursun Özbek'i eleştiren Süren, kendisinden sonra gelen başkanlar arasında en çok Adnan Polat'ı beğendiğini söyledi.

İşte o röportajın bir kısmı:

''Başkan Dursun Özbek ve yönetimi kucağında bulduğu sıcak patatesi nereye koyacağını düşünürken belden aşağısı cayır cayır yanıyor!

Galatasaray’ı bu hallere düşürenlere, Galatasaray’ı bitirenlere lanet ediyorum… ''

KAŞIĞI BALTA GİBİ TUTUYORLAR

''2000’den sonra Türkiye gibi Galatasaray da değişti. Papermoon’da bile kaşığı sapından balta gibi tutup karşıdan dikine ağzına sokanlar var.

Tarifim anlaşılmıştır umarım. Kol omuzdan bükülerek yüze dik duran kaşık, direkt ağıza giriyor.

Demem o ki; Türkiye’de burjuva yok, zengin köylüler var artık… İstanbul asaletini kaybetmiş!... ''





ÜNAL AYSAL ALATURKAKURUMSALCI

-Kimler bunlar?

''Özhan Canaydın, Ergun Gürsoy, Abdurrahim Albayrak, kısmen Adnan Polat, Dursun Özbek bu sürecin temsilcileri…

Ünal Aysal başka bir ortam temsilcisi. O, Avrupalı alaturkakurumsalcı…

Bunları söylememdeki gaye değerli dostlarımı eleştirmek değil Türkiye’nin profilini anlatabilmek…

Dursun Başkan son 20 seneyi anlatmış ama Galatasaray’ı anlatmak için önce değişen Türkiye profilini sunmak gerek. Galatasaray’a başkanlık yapabilmek de öyle sıradan bir iş değil!...''





EN İYİSİ ADNAN POLAT'TI

-Konuyu biraz daha açalım; başkanlar mı batırdı Galatasaray’ı genel kurul mu?

''Benden sonraki başkanların içinde en iyisi Adnan Polat. Ancak o da biraz fazla inatçı. Başkan oldun mu biraz flexible olacaksın. Ben boşuna mı 21 kez olağanüstü genel kurul yaptım!... Komisyonlar kurdum. Genel Kurul’un iradesine saygı gösterdiğim için yaptım bunları.

Adnan Polat’a 27 Mart 2011’deki o kongrede eski yönetim kurulu arkadaşı Doğan Hasol bile ‘oturuma 15 dakika ara verelim. Geçin perde arkasına seçim kararı alın’ dedi. Adnan Polat o çağrıya uyup seçim kararı alsaydı. Tekrar aday olur ve seçilirdi. Bugün hala başkandı. Galatasaray da bu hallere düşmezdi!...

Adnan Polat iyi işler yaptı. İnkar edilemez ama o da İstanbul’a göçmüş bir taşralı. Polat çok iyi bir patron ama başkanlık genel kurulla inatlaşarak olmaz. Hata etti… Sonuçta hem kendi üzüldü, hem Galatasaray Ünal Aysal’la borç duvarını aştı. İstanbul’un da zengini vardır iyi patrondur ama iyi başkan olmayabilir. Başkanlık başka şey…''