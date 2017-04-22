Faruk Süren'den Galatasaray paylaşımına sert tepki

2000 yılında UEFA Kupası'nı alan Galatasaray'ın başında başkan olarak yer alan Faruk Süren'den kulübe ağır eleştiriler geldi.

Beşiktaş'ın elenmesinin ardından dün sarı-kırmızılı kulübün resmi twitter hesabından , "Tarih bir kere yazıldı" paylaşımına tepki gösteren Süren, yayınlanan mesaj için "Yersiz bir gönderme" yorumunda bulundu.

KENDİ AYIBINI NAZİRE YAPARAK ÖRTEMEZSİN

Süren, "Galatasaray'ın bu kupayı almasının üzerinden 17 sene geçmiş. Cim-Bom başta olmak üzere hiçbir Türk takımı bu başarıyı tekrarlayamamış. Kendi ayıbımızı başkasına nazire yaparak örtemeyiz. Beşiktaş bir Türk markasıdır. Bu başarıyı elde etse alkışlardım" dedi.

Süren, uluslararası seviyede rakipleriyle rekabet halinde olmalarının doğal olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Önemli olan Galatasaray olarak sen bu rekabette neler yaptın? Geçmişe bakarak avunmak yerine yeni başarılar kovalamalı ve rakiplerinizi kıskandırmalısınız."





KENDİSİNE DAVET YOK

Bilindiği gibi Galatasaray eski Başkanı Faruk Süren, Beşiktaş ile birlikte, Lyon'da oynanan ilk karşılaşmaya gitmiş, siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman ve diğer yöneticilerle birlikte tribünde yerini almıştı. UEFA Kupası'na ulaşan tek başkan olan Süren'in bu tavrı futbol camiasında büyük takdir toplamıştı.

Süren son olarak 17 Mayıs tarihinde kulübün düzenleyeceği UEFA Kupası programıyla ilgili kendisine davet gelmediğini de belirterek, o tarihde yurt dışında olacağını söyledi.

