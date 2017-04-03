Fathi Terim: Altyapıyı gelir kaynağı olarak görmeliyiz

NTVSpor'a konuşan Fatih Terim, Türk futbolunun altyapıdaki sorunları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

GELİR KAYNAĞI OLARAK GÖRMELİYİZ

Altyapıya harcanan paraların masarf olarak görülmemesini belirten Terim "Bugün Türk futbolunda soyunma odası olmayan, sahası olmayan, afedersiniz duşu olmayanlar var. Altyapılar sadece bizim kural değiştirmemizle, statü değiştirmemizle düzelmez.

Altyapıyı masraf yaptıran bir yer değil, gelir kapısı olacak bir yer olarak görmemiz gerekiyor. Altyapıda kulüplerin gelişimi çok önemli değildir; futbolcuların gelişimi önemlidir. Biz TFF olarak genç futbolcu oynatmanın ekonomik teşviğini de yapıyoruz." şeklinde konuştu.