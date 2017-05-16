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Fatih Akyel Nazilli Belediyespor'un başına geçti

Nazilli Belediyespor Başkanı Erdoğan Eker, Fatih Akyel ile prensipte anlaştıklarını söyledi.

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Spor Toto 2'nci Ligi ekiplerinden Nazilli Belediyespor, siyah beyazlı takımı çalıştırması için Fatih Akyel'le el sıkıştı.

PRENSİPTE ANLAŞTIK

Kulüp Başkanı Erdoğan Eker, genç teknik adamla her konuda anlaştıklarını, işin resmi imzaya kaldığını söyledi. Başkan Eker, "Tarık Daşgün'le yaptığımız görüşmeden sonuç alamayınca Fatih Akyel'le masaya oturduk. Şu an için prensipte uzlaştık. Kendisi 1-2 gün içinde ilçemize gelecek. Herhangi bir olumsuz durumun yaşanacağına inanmıyoruz. Sözleşme imzalamak için gün sayıyoruz" dedi.

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