Milli takım, Eskişehir'de konuk ettiği İzlanda'ya 3-0 yenilerek Dünya Kupası'na gidemedi.

PROTESTOLARA GÜLDÜ

Karşılaşmada kötü bir performans sergileyen Arda Turan, seyirciler tarafından protesto edildi. Protestolara gülerek yanıt veren Arda Turan, tepkileri yine üzerine çekti.

"ARDA'YA GICIK OLMA SEBEBİMİZ GÜLMESİ DEĞİL"

Arda Turan'a yapılan eleştirilerle ilgili açıklamalarda bulunan Fatih Altaylı, "Arda'ya gıcık olma sebebimiz gülmesi değil. Zaten çok para kazanıyor diye ülkece kıl oluyoruz. Bacak kadar çocuk 50 milyon 100 milyon götürdü diye sürekli konuşuyoruz. İçten içe çaktırmasak bile deliriyoruz." diye konuştu.

Fatih Altaylı: Arda'ya gıcık olmamızın sebebi başka İZLE

PROFESÖR DEĞİL FUTBOLCU

Fatih Altaylı, şunları söyledi: ''Bu çocuklar profesör değil mühendis değil bunlar futbolcu. Bunların eğitim düzeyi belli kalitesi belli geldikleri yerler belli. İyi de konuşabilirler kötü de konuşabilirler. Bunun da eğitimi almalılar. Çocuk o günkü meselesine göre konuşuyor. Arda'ya gıcık olma sebebimiz gülmesi değil. Biz aşağıdaki birini hak etti veya etmedi en tepeye çıkarırız çünkü en tepeye çıktıkları yerde düştüğünde daha çok yaralansın isteriz. Çünkü yüksekten bırakırsak kesin düştüğünde ölür. Çıkar çıkar çıkar sonra at aşağı.

ARDA HAK EDİYOR MU BUNLARI

Arda hak ediyor mu bunları? Hak ettiği yerler de var hak etmediği yerler de var. Arda'ya sürekli buradan diyorum. Türkiye'ye bu kadar gelme gündem olma demiyor muyum? Arda'ya gıcık olma sebebimiz bu. Zaten çok para kazanıyor diye ülkece kıl oluyoruz. Bacak kadar çocuk 50 milyon 100 milyon götürdü diye sürekli konuşuyoruz.

İÇTEN İÇE ÇAKTIRMASAK BİLE DELİRİYORUZ

İçten içe çaktırmasak bile deliriyoruz. 'Ulan ben bu kadını rüyamda göremem Arda ile beraber' diyoruz. Bu çocuğu biz adam ettik diye herkes saldırmaya kalkıyor. Kimse köyünde peygamber olmaz diye güzel bir laf vardır.

AYNISI OĞUZHAN'A DA YAPILIR

Yarın Arda gider aynısını Oğuzhan'a yaparız. Ama kimse dönüp de bu organizasyon başından sonuna kötü demez.'