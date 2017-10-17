Fatih Altaylı: Aykut Kocaman zırvalıyor

Bloomberg HT'de Fatih Kuşçu'nun sunduğu Spor Saati programında konuşan Fatih Altaylı, spor gündemine dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

"AYKUT KOCAMAN ZIRVALIYOR"

Aykut Kocaman'ın açıklamalarından bir şey anlamadığını söyleyen Altaylı, ''Aykut Kocaman konuşurken muazzam şekilde zırvalıyor. Bugün çıkmış puan farkına suni diyor. Beşiktaş'ı yenmiş olmasına rağmen liderin 8 puan gerisindeler. Ve nasıl maçla yendiğini herkes gördü. Zorlu maçlar biter ve 6-7 puan geride olursun tamam ama sen Beşiktaş'ı yendiğin halde 8 puan geriye düştün. Ne demek suni bir fark? Fark farkdır. Bu hafta kazanıp farkı 5 puana düşürürsen; biraz daha diklenme ve abuk subuk konuşma hakkın doğar ama olur da yenilirsen fark daha da büyür. Berabere kalırsan 8 puan devam edecek. O yüzden Aykut'un açıklamaları çok anlamlı değil. Zaten herhangi bir açıklamasından anlam çıkarmak mümkün değil." dedi.

Aykut Kocaman'ın tartışılan bir dönemde şampiyon olduğunu ifade eden Altaylı; Boş boş konuşmaya devam ediyor. Suniymiş. 8 hafta geride kalmış. 8 puan geridesin. Bu farkın doğalı nasıl oluyor madem bu fark suniyse? Git işine kardeşim! Haddini bil. Sen hala tartışılan bir dönemde şampiyon olmuşsun. Her ne kadar tartışılmaz dense de o dönemde şampiyon olmuşsun. Ne konuşuyorsun? '' diyerek sözlerini noktaladı.