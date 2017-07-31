Fatih Altaylı: Fenerbahçe lobisi Fatih Terim'i istemedi

Habertürk gazetesine konuşan Fatih Altaylı, Fatih Terim'in A Milli Takım ile yollarını ayırması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Altaylı'nın yorumu:

Fatih Terim olayını nasıl yorumluyorsunuz?

F.BAHÇE LOBİSİ TERİM'İ GÖNDERDİ

"Olması gereken oldu diyerek başlayayım ama bazı hususları belirtmeden de geçmem mümkün değil. Federasyon içinde bir lobi ve siyaset bağlantılı bazı isimler uzun zamandır Fatih Terim’in üzerine oynuyorlardı. Terim’i sıkıştırmak, bezdirmek, öfkelendirmek ve tabii yıpratmak için sistemli bir biçimde Terim’in üzerine gittiler. Bunun siyaset tarafını bir tarafa bırakmak gerekir. Çünkü o taraf olaya çok da girmedi. Sonuna kadar kenarda durdu ama federasyon içinde Terim’e yönelik bir lobi hiç durmadı. Çok açık söyleyeyim, bu lobi Fenerbahçe lobisiydi. Galatasaraylılığını her fırsatta vurgulayan Terim’i milli takımın, daha doğrusu Türk Futbolunun başında istemediler. Terim’i her fırsatta yıpratmaya çalıştılar."





TERİM EGOSUNU DİZGİNLEYEMEDİ

"Terim de bu çabaları karşılıksız bırakmadı. Hata üzerine hata yaptı. Egosunu dizginleyemedi. Türkiye’nin en iyi kariyerine sahip hocasına yakışmayacak ne varsa yapmayı başardı. Sonunda bardak taştı ve siyaset duruma el koydu. Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Muhafazakar basında Terim’e yönelik salvolar başlayınca gidişat belli olmuştu. Fenerbahçe lobisini de ayrıca tebrik etmek isterim. Basketbol Federasyonu’nda etkinler, Futbol Federasyonu’nda etkindiler, şimdi daha da etkin olacaklar."