Fatih Altaylı: G.Saray'da iki futbolcu maçı satmıştır

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de Fatih Kuşçu'nun sunumuyla yayınlanan "Spor Saati" programında, Galatasaray-Gençlerbirliği maçında Tolga Ciğerci ve Yasin Öztekin'in maçı sattığını söyledi.

İşte Altaylı'nın sözleri:

2 FUTBOLCU MAÇI SATTI

"Galatasaray maçı satıştır. Bazı futbolcular takımı satmıştır. 1- Tolga Ciğerci, 2- Yasin Öztekin... Ben Galatasaray yöneticisi olsam bugün, o iki futbolcu bir daha Galatasaray formasını sırtına bir daha geçiremezdi. O şerefli formayı üstlerine geçiremezlerdi kardeşim. Topa böyle çıkılır mı? Eli 2 metre havada, sanırsın ki kaleci. Aynısını Rize'de de yapmış. Kardeşim sen futbolcu musun ya, sen nesin, sen kimsin ya Tolga Ciğerci? Ama hatırla sezon başında tartışıyorduk. İstatistikler üzerinden konuşan arkadaşlarımız var. İşte Tolga Ciğerci 777 pas yaptı, 189 pas yaptı, yüzde 89 oranla. Ben ne diyordum burada? Kardeşim en yakınındakini topu pıt-pıt at. Bir tane kilit pası var mı?''





VOLEYBOLA ALSAN DAHA BAŞARILI OLACAKMIŞ

''Almanlar mı akıllı futbolda Türkler mi? 400 bin euro alıyordu bu çocuk, hadi mahrumiyet bölgesine geldi, 700 bin euro ver, hadi çok bol bol verdin, 800 bin euro ver. 2 milyon euro! 400 bin alan adamı alıyorsun, 2 milyon veriyorsun! Tolga Ciğerci'yi sen futbol takımına alacağına voleybola alsan daha başarılı olacakmış. Böyle bir şey var mı? Cavanda 2 milyon, Cavanda! Podolski'nin yerine kimi alacaksın, hangi paraya?"

HADİ KİRALA BAŞKAN

Dursun Özbek'in Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamalara tepki gösteren Altaylı şu ifadeleri kullandı: '' Bana cevap vermiyor, söylediklerimin ne kadar doğru olduğunu tekrarladı. Otel için 2 senedir aynı şeyi söylemiyor muyum? Turizm bu haldeyken ne oteli kardeşim, burada otel mi olur demiyor muyum? Buraya iş hanı yapsan 10-15 milyon daha aza yapıp, aynı kirayı alırsın demiyor muyum? Ne diyordu başkan? Kimse kiralamazsa ben kiralayacağım, yıllık da 5 milyon dolar vereceğim demedi mi başkan? Bunu da mı inkar edecek? Hadi kirala.''