Galatasaray'ın Mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı bugün gerçekleşti.

Konuşma yapmak için kürsüye çıkan Fatih Altaylı, Galatasaraylı olduğu için çok küfür yediğini, bununla gurur duyduğunu söyledi.

İşte Altaylı'nın sözleri:

KÜFÜR YEDİĞİM İÇİN GURUR DUYUYORUM

Altaylı, ''25-30 yıllık meslek hayatımda Galatasaray'dan yediğim küfürü başka hiçbir şeyden yemedim. Bununla da gurur duyuyorum." dedi.

Fatih Altaylı: Küfür yediğim için gurur duyuyorum - İZLE

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Altaylı sözlerine şöyle devam etti, ''Taraftarlara sürekli forma al diyoruz ama 12 milyon lira zarar etmişiz. O zaman kapatın bu mağazacılığı. Borçlar azaldı diyorsunuz. Nerede azaldı? Banka borçları neden artıyor? Bunu bize açıklayın. Dursun Özbek sosyal medyaya göre yönetiyor kulübü. Siz buraya bakın sayın başkan! Riva ve Florya gitti. Sonraki hamle ne? Oteli kimse kiralamazsa 5 milyon verip ben kiralarım' dediniz. Hadi bitirin ve kiralayın görelim. Söz verdiniz. En iyi bildiğiniz işte böyle çuvalladıysanız, Riva ve Florya'da nasıl batacağız bilemiyorum. Biz deli miyiz neden salon yapıyoruz? Ayranımız yok içmeye. Bu salonun yıllık maliyeti 10-15 milyon. Çok mu gerekliydi? Basketbolda şampiyon olamayacağımız belli. Biz neden para harcıyoruz? Şampiyon olamayacaksak neden para harcıyoruz? 16 milyon lira zarar etmişiz basketboldan. Yahu şampiyon olamayacaksak 3. olmakla 5. olmak arasında ne fark var? Ne olur bir seçime gidin, Allah aşkına yalvarıyorum, Sportif AŞ'yi ne olur kardeşinizle yönetmeyin."