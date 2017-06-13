Fatih Altaylı'dan Arda Turan yorumu

Fatih Altaylı yaşanan krize dair şunları söyledi:

"Arda Turan'dan bir patlama olacağının sinyalleri geliyordu. Çünkü Arda'da başkalarının yükü de var. Bir takım tayfaların Arda üzerinden yürüdüğünü gösteriyordu.

"BEN ARDA'NIN ABİSİ SAYILIRIM"

Ben Arda'nın bir abisi sayılırım. Fatih Terim kendisini milli takıma almadığı dönemde ona en büyük desteği veren ender kişilerden biriyim. Ancak bu yaptığı kabul edilemez. Arda diyor ya 'ben adamlığımı miras bırakmak istiyorum' diye. Bu yaptığıyla adamlık mirasını bırakmayı tehlikeye soktu.

"ARDA'YI GÖMME TARAFTARI DEĞİLİM"

Ben Arda'yı bir hatayla gömme taraftarı değilim. Niye? Öfkeyle kalkıp, zararla oturmayı anlarım. Ben de çok kavga ettim. Ama eşeğe kızıp semerini dövemezsin kardeşim. Federasyon başkanıyla hesabın varsa, onunla göreceksin. Arda'nın yaptığı bu.

"PAÇAN SIKIYORSA GİDİP ONLARA KÜFÜR EDERSİN"

Eğer söylediğin gibi adamsan, gidip Fatih Terim'e ya da federasyon başkanına hesap sorarsın, paçan da sıkıyorsa gidip onlara küfür edersin. Arda kendisi de biliyor ki; Bilal Meşe'ye milli takım sorumlularının bazıları bir şeyler yazdırmış. Prim pazarlığıyla ilgili Arda'nın kendisi için bir şey istemediğini ilk söyleyen benim. Bilal bunu uydurmamış. Bilal Meşe de bunu yazmış. Çünkü kendisine resmi görevliler tarafından verilmiş. Niye 68 yaşında adama yumruk atıyorsun?

"VEDAT DANACI ELİNİ TUTMASA..."

Vedat Danacı elini tutmasa, Arda'nın yumruğu Bilal Meşe'nin suratında patlayacak Bilal kalp hastası, bir şey olsa Arda katil olacak. İddia ettiğin gibi adamsan git, onlara söyle. Biz de 'ayıp etti ama haklıydı' diyelim.

"YILDIRIM DEMİRÖREN NEREDEYSE BİLAL MEŞE'Yİ HAKSIZ ÇIKARACAK"

Yıldırım Demirören de neredeyse kendi gazetesinde çalışan Bilal Meşe'yi haksız çıkaracak. Bilal Meşe'nin yazdıkları doğru değil. Arda'yı suçlu çıkarmak, kötü göstermek için kurulan bir kumpas var orada, Bilal Meşe'yi de buna alet ediyorlar. Bilal'e kimse 'Yanlış yazdın.' demedi. Şimdi Yıldırım Demirören neden Arda Turan'ı tutup, kendi çalışanını karalıyor?"