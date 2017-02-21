Fatih Altaylı'dan Aziz Yıldırım'a FETÖ göndermesi

Bloomberg HT'de Fatih Kuşçu'nun sunumuyla yayınlanan "Spor Saati" programının yorumcusu Fatih Altaylı, "Futbolda şikede kumpas" davasıyla ilgili konuşan Aziz Yıldırım'ı eleştirdi.

İşte Altaylı'nın o sözleri:

CEMAATÇİLERİ SEN ÜYE YAPMADIN MI?

''Aziz Yıldırım'ın haksız olduğu nokta şu; Cemaat, cemaat... Kardeşim bunu herkes yerde karşında oturan şu ferd-i vahit yemez. Niye yemez? O dava açıldığı gün, bu davayı açan savcı hangi kulübün taraftarıydı? Hangi kulübün üyesiydi? Hakim hangi kulübün üyesiydi? Fenerbahçe... Davanın devredildiği hakim hangi takımlıydı? O da Fenerbahçe... Peki bu isimleri kulübe üye yapan, hatta belki kendi talepleri yokken bile üye yapıp kartlarını götüren, 'efendim kulübümüze hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz' diyen kimdi? Aziz Yıldırım...''

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BEN BUNLARI YEMEM

''Peki yönetim kurulunda hiç mi FETÖ'ye yakın kimse yoktu Fenerbahçe'nin? Vardı biliyoruz da şimdi burada söylemek istemiyorum. İktidara yakın da vardı, Fethullah Gülen denen adama yakın da bir sürü adam vardı. Eski Başbakan'ın damadından tut da, onun yeğenine kadar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın oğluna kadar herkes de vardı Fenerbahçe yönetiminde. Yok muydu? Şimdi kalkıp da 'biz cumhuriyetin bekçisiydik onlar bundan başımıza geldi' falan. Bunları ben yemem. Orada FETÖ'cü hakim ve savcıları üye yapan da iktidar partisine ve Gülen cemaatine üye kişileri yönetime alan da Aziz Yıldırım'dır. 'Ben onlarla mücadele ettim de ondan bunlar başıma geldi' falan değil. Belki başka yerlerde birbirlerinin ayaklarına basmışlardır, bilemem.''

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