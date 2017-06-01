Fatih Terim'in aday kadroya çağırdığı futbolcular

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in aday kadroya davet ettiği oyuncular Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden duyuruldu. Terim aday kadroya 30 futbolcu çağırdı.
3 İSİM İLK KEZ DAVET EDİLDİ
Fatih Terim'in açıkladığı kadroda Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı, Altınordu'dan Berke Özer ve Alanyaspor'dan Emre Akbaba ilk kez A Milli Takım'a çağrılan isimler oldu.
Türkiye, 5 Haziran'da Makedonya ile hazırlık, 11 Haziran'da ise Kosova ile 2018 Dünya Kupası eleme maçı oynayacak.
İşte kadrodaki oyuncular;