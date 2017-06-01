Ensonhaber.com'a dön

Fatih Terim'in aday kadroya çağırdığı futbolcular

Milli takımımızın Makedonya ve Kosova maçları aday kadrosu açıklandı

Fatih Terim'in aday kadroya çağırdığı futbolcular
Yorum Yap

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in aday kadroya davet ettiği oyuncular Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden duyuruldu. Terim aday kadroya 30 futbolcu çağırdı.

3 İSİM İLK KEZ DAVET EDİLDİ

Fatih Terim'in açıkladığı kadroda Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı, Altınordu'dan Berke Özer ve Alanyaspor'dan Emre Akbaba ilk kez A Milli Takım'a çağrılan isimler oldu.

Türkiye, 5 Haziran'da Makedonya ile hazırlık, 11 Haziran'da ise Kosova ile 2018 Dünya Kupası eleme maçı oynayacak.

İşte kadrodaki oyuncular;

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM