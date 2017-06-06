Fatih Terim Arda Turan'ı kamptan kovdu

Dün akşam Makedonya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen A Milli Takım'da Arda Turan ile gazeteci Bilal Meşe arasında uçakta yaşanan kavga gündeme bomba gibi düşmüştü.

KAMPTAN KOVULDU

EURO 2016'da yaşanan prim krizini kaleme aldığı için Meşe'ye sözlü ve fiziki saldırıda bulunan Arda Turan, Fatih Terim tarafından A Milli Takım'ın Slovenya kampından kovuldu.

Turan'ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in yönetim kurulu ile yaptığı istişare, ardından Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'le kurulan temas sonrası kamptan gönderilmesine karar verildi.

Demirören, toplantı sonrası Fatih Terim'le bir telefon konuşması yaptı ve milli futbolcunun kampta kalmasının sakıncalı olduğu görüşünde birleşildi.







NELER OLMUŞTU?

Milli Takım futbolcuları ile birlikte kafilede yer alan VIP yolcuları ve basın mensupları, uçağa binip bagajlarını üst dolaplara yerleştirdiği sırada Arda Turan, cam kenarında oturan gazeteci Bilal Meşe'nin yanına gelip, ''Senin...Ana....Avradını...kızlarını...Çoluğunu...Çocuğunu s...k." şeklinde küfürler ederek saldırmıştı.





BİLAL MEŞE: ANA AVRAT KÜFRETTİ

Konuyla ilgili bugün bir açıklama yapan Bilal Meşe ise, "Uçağa bindik. 12-A'da oturuyordum. Uçak motorlarını çalıştırdı ve kemerimi henüz bağlamıştım ki birden yanımda Bilal Meşeeee diyen bağıran Arda'yı gördüm. Önce şaka yapıyor zannettim. Ancak bir-iki saniye sonra "Ben adamın....aaaaaa......kkkk..ulan" diye bağırarak yüzünde garip bir ifade gördüğüm Milli Takım'ın Kaptanı ile karşı karşıya kalmıştım. Şoktaydım. O hala ana avrat, din iman küfürlere devam ediyordu. Birden yanımıza önce fotomuhabirimiz Vedat Danacı geldi. Ne yapıyorsun Arda deyip onu sakinleştirmeye çalıştı. Bu arada salldığı bir yumruk boşa gitti. Aslında Vedat tuttuğu için yumruk boşa gitti.'' şeklinde konuştu.