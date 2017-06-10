Fatih Terim: Asıl söyleyeceklerim için yarına hazırlanın

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, A Milli Takım'ın yarın oynayacağı Kosova maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Terim, toplantıda Arda Turan Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasının ardından patlak veren krizle ilgili gazetecilere şunları söyledi;

"YARINA HAZIRLANIN"

"Esas, yarın maçtan sonra hazırlanın. Herkesi doğru bildiğim şekilde aydınlatma taraftarıyım. Ben bu pozisyonda sorun çözen kişiyim ve kimsenin merakı olmasın, çözerim. Söylediklerimden kelimeler seçmeyin, bütününe bakın. Yarın cevapları vereceğim, dağarcığınız daha da genişler."