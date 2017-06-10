Ensonhaber.com'a dön

Fatih Terim: Asıl söyleyeceklerim için yarına hazırlanın

Terim, Kosova maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında; "Yarını bekleyin." dedi.

Fatih Terim: Asıl söyleyeceklerim için yarına hazırlanın
Yorum Yap

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, A Milli Takım'ın yarın oynayacağı Kosova maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Terim, toplantıda Arda Turan Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasının ardından patlak veren krizle ilgili gazetecilere şunları söyledi;

"YARINA HAZIRLANIN"

"Esas, yarın maçtan sonra hazırlanın. Herkesi doğru bildiğim şekilde aydınlatma taraftarıyım. Ben bu pozisyonda sorun çözen kişiyim ve kimsenin merakı olmasın, çözerim. Söylediklerimden kelimeler seçmeyin, bütününe bakın. Yarın cevapları vereceğim, dağarcığınız daha da genişler."

Fatih Terim dünyanın en çok kazanan hocası oldu haberi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM