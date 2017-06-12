Fatih Terim basın toplantısında konuşuyor

Fatih Terim, Kosova karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Fatih Terim'e ilk olarak A Spor muhabiri Hakan Gündoğan, Milli Takım'da Euro 2016'dan bu yana ne gibi krizlerin, sorunların yaşandığını sordu.

"KAMUOYUNU MEŞGUL ETMEKTEN HİCAP DUYUYORUM"

Fatih Terim şöyle cevap verdi: "Son günlerde mehmetçikler toprağa verirken, genç öğretmenlerimiz şehit olurken, içeride ve dışarıda bu kadar düşmanla savaşırken, böyle bir şımarıkla gündeme gelmekten, kamuoyunu meşgul etmekten hicap duyuyorum.

Ama dünyanın kendi etrafımda dönmediğini, yaşananlardan kısa bir süre sonra kimsenin de bu konuyu umursamayacağını bildiğim için üzülüyorum."