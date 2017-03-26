Fatih Terim: Ciddi bir müsabaka olacak

Eskişehir'de oynanacak maçın birçok açıdan tarihi bir buluşmaya sahne olacağını vurgulayan Terim, "Moldova karşılaşması sayesinde milli takımımız 94 yıllık tarihinde ilk defa Eskişehir halkı ile bir araya gelecek. Biletlerin satışa çıktığı gün tükenmesi Eskişehirli futbolseverlerin milli takımımıza gösterdiği ilginin net bir göstergesi. Köklü futbol geçmişi ve bu oyunu çok seven izleyicisi ile Eskişehir'e bir milli maç kazandırmış olmaktan son derece mutluyuz." dedi.

MOLDOVA 14 YIL SONRA GELİYOR

Moldova ile yapacakları maçın kırmızı-beyaz bir şölene dönmesini arzu ettiklerini bildiren Terim, "Göreve başladığım andan itibaren hedeflediğim en önemli hususlardan biri milli takımın ülkemiz için birleştirici bir güç olmasını sağlayarak kırmızı-beyaz renklerde ay-yıldızlı taraftar oluşturmaktır. Bu takım tüm ülkenin takımı olduğu için de Anadolu'nun her şehri ile bütünleşebilir, her şehrinde oynayabilir ve oynayacaktır da. Moldova maçı, haziran ayından itibaren 2018 Dünya Kupası eleme karşılaşmaları için de ciddi bir hazırlık müsabakası olacaktır. Bu vesile ile 14 yıl aradan sonra ülkemize gelen Moldova Milli Takımı'na 'hoş geldin' diyor, kendilerini ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti iletiyorum." diye konuştu.