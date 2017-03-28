Fatih Terim: Dünyanın en genç takımlarından biriyiz

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı'nın Moldova ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazanmasına ilişkin "Galibiyet her zaman önemlidir. Hazırlık maçı da olsa, puan maçı da olsa ciddiyetten ayrılmamak lazım. Galibiyeti alışkanlık haline getiren bir milli takım olmaya devam edeceğiz." dedi.

YAŞ ORTALAMASI 23.9

Terim, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehir'de güzel atmosferde oynadıklarını kaydetti. Eskişehir'de tam bir futbol arenasının yaşandığını anlatan Terim, şöyle konuştu:

"Görmediğimiz, çok fazla şans vermediğimiz oyunculara forma verdik. Yaş ortalaması 23,9'du. Dünyanın en genç milli takımlarından birini sürdük sahaya. Bir saat çok da iyi oynadılar, goller attılar, çok da iyi hareketler yaptılar. Oyunu çok iyi oynadılar. İstedikleri zaman baskı, istedikleri zaman pas yaptılar. Bu zaman zarfında da hiç pozisyon vermediler. Sonuç itibarıyla hazırlık maçı. Görmemiz gereken şeyleri gördük. Galibiyet her zaman önemlidir. Hazırlık maçı da olsa, puan maçı da olsa ciddiyetten ayrılmamak lazım. Galibiyeti alışkanlık haline getiren bir milli takım olmaya devam edeceğiz. Yine 20 maç gibi bir seri inşallah olur. Sakatlık olmaması bizim için sevindirici. Sonuç olarak ilk defa milli olan 3-4 oyuncumuz vardı. Hakikaten zevk veren bir saat ya da 90 dakika vardı. Başarılı oynadılar, bütün oyuncularımı kutluyorum. İnşallah böyle devam edeceğiz."