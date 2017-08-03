Fatih Terim Fiorentina'ya Emre Mor'u tavsiye etti

Fiorentina'nın ilgilendiği 19 yaşındaki futbolcu için Floransa yerel basınına açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, mor menekşelere bu transferi gerçekleştirmeleri yönünde tavsiye verdi.

"EMRE MOR BÜYÜK YETENEK"

ViolaNews'e konuşan Terim, "Emre yıldız bir futbolcu. Büyük bir yetenek ve diğerlerinden farklı bir futbolcudur. Çok süratli, teknik ve müthiş bir sol ayağa sahip. Hücumda pek çok farklı rolde görev alabilir. İyi ve aynı zamanda utangaç bir çocuktur. Sizi temin ederim ki Floransa'nın idolü olabilir" dedi.

Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden geçtiğimiz günlerde ayrılan Terim şöyle devam etti: "Emre Mor bizim milli takımı seçsin diye çok uğraştık. Bunda emeği geçen arkadaşlarımı da teşekkür etmek isterim. Başka ülkelerin milli takımları da kendisini istiyordu. Ama sonuçta bize geldi. Hemen Avrupa Şampiyonası kadrosuna da dahil ettik. Çünkü fark yaratabilecek bir isimdi. Bize katkıları da oldu."





"İTALYA'DA SORUN YAŞAMAZ"

İtalyan futbolunun oyuncuya uyacağı garantisi veren Terim, "Floransa'nın da etkisiyle güzel işler yapar. Yalnızca güvene ihtiyaç duyacak. İngilizce konuşur, yardımla birlikte kısa sürede İtalyanca da öğrenecektir. Böylece önemli işlere imza atabilecektir. Serie A'da sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Premier Lig, La Liga ya da diğer liglerde de sorun yaşamayacağı gibi... Genç bir futbolcu ve tek ihtiyacı olan şey zaman olacaktır" şeklinde konuştu.