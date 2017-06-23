Fatih Terim Galatasaray Efsaneleri belgeseli için konuştu

Galatasaray'da hem futbolcu hem teknik direktör olarak birçok başarıya imza atan Fatih Terim, Galatasaray Efsaneleri belgeseli için gerçekleşen röportajda Nebil Özgentürk’ün sorularını yanıtladı.

"İDOLÜM BABAM"

En büyük idolünün babası Talat Terim olduğunu belirten Terim; "Fakir bir çocuktum falan demeyeceğim. Öyle geçti benim çocukluğum ama ben çok mutlu bir çocuktum. Benim idol aramama da gerek yok, babam benim için bu konuda çok önemli bir idoldür bir ayağı engelli olmasına rağmen. Bana kattığı çok şey var." dedi.

"BOŞ KAĞIDA İMZA ATTIM"

Galatasaray yıllarından da bahseden Fatih Terim; "Ben hep Galatasaraylı kaldım. Ben Galatasaray’dan başka yerde oynamadım. 3 misli 5 misli falan teklif vardı ama ben hep boş kağıda imza attım. 74’te de, son transferimde bir hiddetle ve kararlılıkla girdim Hasnun Galip’teki meşhur masanın ucuna. Girdim, dedim ki 'Allah aşkına bana bir lira verin ama imzamın karşılığındaki o duyguyu hiç yaşayamadım' dedim. Alp Yalman bir sürprizle karşılaşmış gibi 'Eski köye yeni adet getirme kaptan, rica ediyorum at hemen hiç öyle bir şey yok' dedi. Attık imzayı 'Özür dileriz yanlış bir şey söyledik' dedik, çıktık."





"Bir liramız kalmadı ki hiçbir zaman. Fazlasını alırdık. Bitti diyelim ama çok acil bir durumumuz var. Hemen bulur buluştururlar verirlerdi. Dolayısıyla aramızda bizim kağıdı veya kalemi gerektirecek bir güvensizlik söz konusu değildi." şeklinde konuştu.

Futbolculuk dönemine değinen tecrübeli teknik adam; "Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biriyim. Ama oynadığım oyuncular çok büyük oyuncular. Bakıyorum bazen yetenek olarak tek tek belki hala o dönemkiler gibi gelmedi. Ama Milli Takım olarak hiçbir şey yapamadık." diyerek sözlerini noktaladı.