Fatih Terim: Gazetecileri uçağa ben aldım

Fatih Terim basın toplantısında Arda Turan krizine ilişkin şunları söyledi:

"OLAY BİLAL MEŞE OLAYI DEĞİLDİR"

Benim yanımdaki kimse bildiklerini kimseye açıklamaz. Evladımız yerine koyduğımuz bu sporcularımızın iyi olmasından başka ne düşünebiliriz ki. Olay Bilal Meşe olayı değildir. Olay gazetecilerin uçağa alınması da değildir. Ben aldım uçağa! Onlar için zorlu bir yolculuk olacaktı. Bende gelmelerine izin verdim. Biz bir uygulama yaparken oyunculara sormayız. Biz sizi alıyoruz bir baraj koyuyoruz ve oyuncularımız rahat bir şekilde arkada seyahet ediyor. Her zaman bunu uyguladık.

"KONU SADECE PRİM DĞEİL"

Konu primmiş gibi gözüktü ama sorun o değildi. Prim bir araçtı. Dünya kimsenin etrafında dönmüyor. Benim de dönmüyor kimsenin de dönmüyor. Çağırılan ilk maç Kosova'ydı. O günden bugüne bir sorun olmamıştı.

O zaman ben Milli Takım'a aldım ancak gönlüme almadım dedim. Bazen bende içime sinmese de bir hak daha veriyorum. Milli Takım herkesin Milli Takımı, bende affettim. Ama içime sinmedi notunu da düşmek istedim."