Fatih Terim gitti istikrar bitti

Riekerink'i gönderip Tudor ile söz kesen Galatasaray, son 3,5 yıllık süreçte 5 farklı antrenörle çalışarak bu alanda istikrarsız bir görüntü çizdi.

DÖRT SEZONDUR İSTİKRAR YOK

Sarı-kırmızılı kulüp, 4 sezondur teknik direktör anlamında istikrarı yakalayamadı. Galatasaray, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim'le çalışırken, 2013-2014 sezonundan itibaren teknik adam sirkülasyonu yaşamaya başladı.

Fatih Terim'le 2013-2014 sezonunun ilk bölümünde, 24 Eylül 2013 tarihinde yollar ayrılırken, sarı-kırmızılılarda geçen yaklaşık 3,5 yılda Roberto Mancini, Cesare Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli ve Jan Olde Riekerink görev aldı.

TERİM'E BAŞARI YETMEDİ

İlk iki sezonunda 2 Süper Lig, 2 TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşayıp, UEFA Şampiyonlar Ligi'de çeyrek final gören Terim, dönemin başkanı Ünal Aysal ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 2013 yılı eylül ayıda görevden alındı.

Terim'le yaklaşık 2,5 yıl çalışan Galatasaray'da göreve getirilen teknik adamların görevde kalma ortalaması ise 8 ayın biraz üzerinde oldu.

MANCİNİ - PRANDELLİ TUTMADI

Fatih Terim sonrası göreve getirilen ünlü İtalyan teknik adam Roberto Mancini, 2013-2014 sezonunu tamamladı. Roberto Mancini sonrası 2014-2015 sezonunda görev alan 2 teknik adamdan ilki olan Cesare Prandelli, beklentileri karşılayamadı.

HAMZAOĞLU İLE 3 KUPA

Cesare Prandelli'nin ardından 2014 yılı kasım ayının sonunda Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne getirilen Hamza Hamzaoğlu, başarılı bir dönem geçirdi.

Hamzaoğlu, 2014-2015 sezonunu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla tamamlarken, 2015'te bir de TFF Süper Kupa'yı kazandı. Hamza Hamzaoğlu, 2015'in kasım ayında yine yönetim kararıyla görevden alındı.

DENİZLİ ERKEN PES ETTİ

Sarı-kırmızılı ekipte Hamza Hamzaoğlu'nun ardından anlaşmaya varılan tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli, beklentileri karşılayamadı.

Göreve 2015 yılı kasım ayında başlayan ve 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Denizli, sarı-kırmızılı kulüpteki 3. döneminde ancak 100 gün görev yapabildi.

SON GİDEN RİEKERİNK OLDU

Galatasaray'ın 2015-2016 sezonundaki üçüncü teknik adamı ise Jan Olde Riekerink oldu. Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Hollandalı teknik adam, son dönemde alınan başarısız sonuçların ardından görevden alındı.