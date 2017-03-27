Fatih Terim ile Yıldırım Demirören ters düştü

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, beINSports'ta katıldığı canlı yayında yabancı kuralını değiştirebileceklerini söyledi.

Demirören'in beINSports'a yaptığı açıklamlarından öne çıkanlar şöyle;

"KULÜPLER BİRLİĞİ KABUL EDERSE DEĞİŞİR"

"Benim ilk Federasyon başkanlığım döneminde yabancı futbolcu sayısı 11'e kadar serbestti. Daha sonra biz bu sayıyı 8'e düşürdük. Daha sonra kulüplerden yabancı futbolcu sayısının artması yönünde talep aldık. Herkes hemfikir olduğu için biz de hocamızla görüşerek böyle bir karar aldık. Bu karar 4 yıllık bir süreyi kapsıyor ama ben Cumhurbaşkanı'nın söylemine katılıyorum. Daha fazla yerli oyuncu olması lazım. Bundan sonraki Kulüpler Birliği'nde bu konuşulacak. Kulüpler Birliği kabul ederse, yabancı kuralını kaldırırız. Eğer ondan sonra bize gelirlerse bizim kararımız olumlu olur."





"Bu sistemde yerli oyuncular yurt dışına giderek daha fazla oynama şansı yakalıyorlar. Emre, Enes, Çağlar gibi. Büyük kulüplerimiz amatör branşlara yıllık 15 milyon TL harcıyor. Bakanlık bunun için çalışma yapıyor. Buradan bir lira gelirleri yok kulübün. Kulüp mali probleme gidiyor. Kulüpler gerektiği kadar altyapıya harcama yapamıyor. "Altyapıya bugün kulüplerimiz gerekli kadar para harcayamıyorlar. Kulüplerin altyapılara 5-6 milyon yıllık harcamaları gerekiyor ama A takımın maaşlarını ödeyemediklerini için altyapıya da gerekli harcamaları yapamıyorlar. Böyle olunca da bizim istediğimiz şekilde oyuncu yetişmiyor."

FATİH TERİM KARŞI ÇIKMIŞTI

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ise Finlandiya maçı öncesinde Yıldırım Demirören'in açıklamalarının tam tersi söylemlerde bulunmuştu.

Terim'in Finlandiya maçı öncesi yaptığı açıklamalar ise şöyleydi;

"Biz bu kuralı açıklarken, '4 sene' diye açıkladık. Kurallar öyle hemen uygulanıp hemen kaldırılamaz. Ben yabancı kuralının Türk oyuncular için yapıldığına inanıyorum. Biz 14 Türk oyuncuyu mecbur ediyoruz. Türk futbolcular 'Burada aldığım parayı orada alamam' diyerek Avrupa'ya gitmiyorlardı. Şimdi Enes, Emre Çolak oralarda... Porto ve Ajax, altyapıya önem veren, 'fabrika' olarak adlandırılan takımlar. Hepsini inceledim ben. Porto kadrosundaki yabancı oyuncu oranı %50-60 civarında."





"Bu bir felsefedir. Yabancı kuralı, altyapı için size mani değildir. Şahsi kanaatim, bu kuralın faydalı olduğu yönünde. Ayrıca istemiyorsanız almayın. 28 Türk yapın kadroyu. Zorunluluk yok ki.Barcelona'da yabancı oyuncu yok mu? Var. Peki altyapısından İspanyol oyuncu çıkmıyor mu? Çıkıyor. 20-30 tane oyuncumuzu Avrupa'ya göndersek, milli takım zaten belli olur. Doğrusu bu. Oyuncularımız bu yarışın içinde olmalı. Her kaybeden buraları bahane edecekse, kuralın önemi yok."