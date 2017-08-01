Fatih Terim işsizlik maaşı alacak

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun yollarını ayırmasının ardından Terim'e ödenecek tazminat tartışma konusu olmuştu.

Çeşitli iddiaların gündeme geldiği sözleşmeni detayları ortaya çıktı.

TERİM İŞ BULANA KADAR HER AY MAAŞ ALACAK

Sporx'in haberine göre; 15 Kasım 2018'e kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile sözleşmesi bulunan Fatih Terim, bu tarihe kadar (15 ay) herhangi bir takımda teknik direktör ya da sportif direktör olarak görev almazsa TFF tarafından her ay 291 bin euro (1 milyon 193 bin lira) tazminat alacak ve Terim'in 15 ay sonunda alacağı para toplam 4 milyon 365 bin euro olacak.

Terim, bu 15 ay içerisinde herhangi bir takımda görev alırsa görev alacağı tarihe kadar TFF tarafından tazminatlar her ay eşit şekilde ödenecek ve Terim'in göreve başladığı tarihte bu tazminatlar tamamen ortadan kalkacak.

Örneğin; Terim, Ekim ayında Galatasaray'da göreve başlarsa; TFF, Terim'e Ağustos ve Eylül ayları için toplam 544 bin euro tazminat ödeyecek ve Terim'in sözleşme tazminat maddesi ortadan kalkacak.

Fatih Terim, herhangi bir takımda görev almazsa Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 1 milyon 193 bin liralık maaşının ilkini Ağustos'un son gününde alacak.

YÖNETİM DE TAZMİNATA KARŞI

TFF yönetimindeki bazı isimlerin, tazminat söylemlerinin ardından Terim'e hiçbir ödeme yapılmaması konusunda TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e ilettiği öğrenildi.