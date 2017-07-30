Fatih Terim: İstifa etmedim

Türkiye Futbol Direktörlüğü bırakan Fatih Terim, Twitter'dan açıklama yaptı.

TFF GÖREVİME SON VERDİ

Terim'in yaptığı açıklama, "3,5 yıl görev yaptığım Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden istifa etmedim. Daha net yazayım: Görevime, TFF tarafından son verildi." dedi.

GÖREVDEN AYRILMAYI TEKLİF ETTİM, KABUL ETMEDİLER

Fatih Terim, Çeşme'de bir mekanda yaşadığı olaydan sonra görevden ayrılmayı teklif ettiğini ancak bu teklifinin kabul edilmediğini belirterek, "Bir süre önce yaşanan olaydan hemen sonra, başkan Yıldırım Demirören'in ofisinde, Ali Dürüst'ün de bulunduğu konuşmada kendilerine eğer bu olay kuruma ve kişilere zarar veriyor ise görevi hemen bırakabileceğimi söyledim. Bunun üzerine Yıldırım Demirören bana sarılarak, "Hocam daha yapacak çok şeyimiz var." dedi ve böyle bir şeyin asla söz konusu olmadığını söyledi." sözlerine yer verdi.

Terim'in açıklaması şöyle;

TFF Fatih Terim ile yollarını ayırdı VİDEO