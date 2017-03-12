Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Fiorentina'nın 90. yıl kutlamaları için Floransa'da. Fiorentina'nın resmi ürünlerinin satıldığı mağazayı ziyaret eden Terim, gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

İTALYANCA KONUŞTU

Floransa'da taraftarlar ve gazetecilerden büyük ilgi gören Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, gazetecilerin sorularını İtalyanca yanıtladı.

Fatih Terim İtalyanca konuştu - İZLE

FLORANSA BENİM İKİNCİ EVİM

Fiorentina'nın yerinin kendisi için başka olduğunu vurgulayan deneyimli hoca, "Her zaman söylüyorum, Floransa ve Fiorentina benim 2. evim. Buraya her geldiğimde mutlu oluyorum. Fiorentina benim buraya çağırdığı ve unutmadığı için gururluyum. Fiorentina gittikçe büyüyor, bu beni mutlu ediyor" diye konuştu.

İMZA DAĞITTI

Fiorentina'da Terim dönemini yaşayan taraftarların, o döneme ait dergi ve gazete sayfalarını yanlarında getirerek Türk teknik direktöre imzalatması, dikkati çekti.

Fiorentina taraftarı Mirko, 2000-2001 sezonunda Floransa ekibini çalıştıran Terim'in sıkı takipçisi olduğunu belirterek, "Fatih Terim, Fiorentina'da Cechi Gori döneminin en iyi antrenörlerinden biriydi. Takımı nasıl oynatması gerektiğini iyi biliyordu." değerlendirmesinde bulundu.