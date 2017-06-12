Fatih Terim: Sözleşmem var hiçbir yere gitmiyorum

4-1 galibiyetle sonuçlanan Kosova maçının ardından basın toplantısı düzenleyen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, geleceği hakkında konuştu.

Terim, geleceği hakkında net ifadeler söylerken, görevinin başında kalacağını açık bir şekilde söyledi.

SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN BURADAYIM

Terim, ''Sözleşmem var, sorunları çözmek için buraya geldim ve hiçbir yere gitmiyorum. Sorun oyuncuların bizimle iletişiminde değil. Sorun, oyuncuların dışarıdakilerle iletişiminde'' dedi.

TERİM DÖNEMİNDE YAŞANAN OLAYLAR

Hürriyet'in derlediği haberde, sorunları çözmek için görevde olduğunu söyleyen Terim'in başında olduğu dönemlerde A Milli Takım'da yaşanan olaylar sıralandı.

SAHADA KAVGA (16 Mayıs 2005)

İsviçre maçında antrenör Mehmet Özdilek, Behrami'ye çelme taktı, futbolcular kavga etti.

GÖKHAN TÖRE SİLAH ÇEKTİ (15 Ekim 2013)

Gökhan Töre, Milli Takım'ın kamp yaptığı otelde Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak'a silah çekti.

VOLKAN STADI TERK ETTİ (16 Kasım 2014)

Volkan Demirel, taraftarların küfürleri nedeniyle Kazakistan maçı öncesi stadı terk etti.

KORUMA TERÖRÜ (16 Kasım 2014)

Kazakistan maçı sonrası Volkan ile Emre'yi görüntüleyen gazetecilere korumalar saldırdı.

PRİM İÇİN KAPIŞTI (Haziran 2016)

EURO 2016'nın primlerinin miktarı ve dağılımı Terim ile oyuncular arasında krize yol açtı.

ARDA TURAN GAZETECİLERE SALDIRDI (6 Haziran 2017)

Milli Takım kaptanı uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye küfür edip boğazını sıktı. Seni bu uçağa alanın ... diyerek Demirören ve Terim'ie hedef aldı.