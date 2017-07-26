Fatih Terim'e tazminat ödenmeyecek

Fatih Terim'in ani bir kararla A Milli Takımı bırakması spor basınında şok etkisi yarattı.

KARŞILIK OLARAK ANLAŞILDI

Yıldırım Demirören ile Federasyonun Levent'teki tesislerinde bir araya gelen Fatih Terim görevinden istifa etti.

TAZMİNAT ÖDENMEYECEK

TFF, yılda 3.5 milyon euro (12 milyon TL) kazanan Fatih Terim'le karşılıklı olarak anlaşıldığını duyurdu. Federasyon Terim'e herhangi bir tazminat ödemeyecek.

Bilindiği üzere Fatih Terim EURO 2016'dan sonra en fazla maaş alan milli takım teknik direktörü olmuştu.

TFF'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Konuyla ilgili TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama:

Bir süredir kamuoyunda ve medyada gündem haline getirilmeye çalışılan birtakım futbol dışı konular, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini yıpratma amacı taşıyan bir hal almıştır.

Bir araya gelen taraflar, sürecin bundan sonraki kısmında yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirmiştir.

Gerek Türkiye'de gerek dünyada başarıları ile kendini kanıtlamış ve Türk futboluna büyük hizmetler vermiş olan değerli hocamıza teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarı ve mutluluklar dileriz.