Fatih Terim'den Roma açıklaması

Geçen hafta Fiorentina'nın davetlisi olarak İtalya'ya giden Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.

Terim, Beşiktaş'ın da kupayı kazanmak için mücadele verdiği UEFA Avrupa Ligi'ni Roma'nın kazanmasını umduğunu söyledi.

'UMARIM ROMA KAZANIR'

La Gazzetta Dello Sport'a özel bir röportaj veren Türkiye Futbol Direktörü Terim, özellikle Roma'nın oynadığı pozitif futbolu beğendiğini ifade ederek Luciano Spalletti'nin oyun felsefesi hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Spalletti'nin Zenit yıllarında kendini çok geliştirdiğini dile getiren Fatih Terim, "Onun yönetimindeki Roma, modern futbol mantığını sahaya yansıtıyor. Umarım bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ni Roma kazanır." dedi.

Deneyimli teknik adam, sezon sonunda Juventus'tan ayrılması beklenen Maximiliano Allegri'nin yerine adı geçen Spalletti'nin İtalya Milli Takımı'nı da çalıştırabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Fatih Terim'in bu açıklamalarına sosyal medyada taraflı tarafsız herkes büyük tepki gösterdi.

FATİH TERİM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili BJK TV'ye konuşan tecrübeli teknik adam, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

Terim,"Ben Roma'nın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasını istediğimi söylemedim. İtalya Ligi için söyledim. Spalletti'yi sevdiğim için, İtalya Ligi ile alakalı dileklerimi anlattım. Umarım Beşiktaş'la Roma UEFA'da final oynar. Rahat olsunlar benim kalbim perşembe günü Beşiktaş'la. Beşiktaş taraftarı da beni iyi tanır. Ben böyle bir şey söylemem. Hassas konu olduğu için açıklamak istedim. Umarım Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olur. La Gazetta Dello Sport'a haberi düzeltmelerini söyledim. Yarın düzeltme yazısı çıkacak." dedi.

Fatih Terim: Sözlerim yanlış anlaşıldı - İZLE