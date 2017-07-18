Yaz tatilini sonlandıran Fatih Terim, eşiyle birlikte İstanbul'a döndü.

Türkiye Futbol Direktörü olduğu için Atatürk Havalimanı VİP Salonunu kullanan Fatih Terim gazetecilerin Alaçatı'da yaşanan olayla ilgili olarak sorularına sadece “Konu yargıya intikal etti” diyerek cevap verdi.

Fatih Terim'den açıklama; Hepinizi öpüyorum - İZLE

HEPİNİZİ ÖPÜYORUM

Terim bir gazetecinin , “ Damadınızın ablası bir açıklama yaptı. Bu konuda bir şey söyler misiniz ?” şeklindeki sorusuna ise gülerek “Hepinizi öpüyorum” dedi.

Fatih Terim ve eşi Fulya Terim daha sonra Atatürk Havalimanı’ndan ayrıldı.

MEKAN BASMIŞTI

Bilindiği üzere Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Alaçatı'da bulunan bir kebapçıya damatlarıyla birlikte baskın yapmış ve mekan sahibiyle tartışma yaşamıştı.

Terim'in olaydan sonra ilk açıklamasındaki rahat tavırları ise tepki topladı.