Fatih Terim'den Arda yorumu

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, dün Milli Takım uçağında yaşanan olaylarla ilgili basın mensupları ile bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu belirten Terim, "Çok üzgünüm gerçekten olmamasını dilerdim. Arda için de sizin içinde çok üzgünüm. Arda bizim evladımız. Keşke olmasaydı. Arda bizim evladımız. Yaşanan olay 12'nci sıradaydı ben 1'inci sıradaydım, görmedim" dedi.

GÜN BOYU TOPLANTI YAPTIK

Uçakta olaya müdahale etmemesinin nedeni ile ilgili de konuşan Fatih Terim, "En ön kısımdaydım, duyamadım. Hosteslerle basın mensupları arasında bir gerginlik oldu zannettim. İnce bir ses geldi, kadın sesi sandım. Olayı bana sonra yardımcılarım anlattı. Olay sakinleşsin, otele gidip, dinlenelim, detaylı görüşürüz dedik. Ertesi gün de böyle bir karar aldık. Gün boyu toplantı yaptık ve bu karar çıktı" dedi.