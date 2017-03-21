Fatih Terim'den F.Bahçe ve G.Saraylı oyunculara terapi

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde cuma günü Finlandiya ile karşılaşacak Milli Takımımız dün İstanbul'da toplanıp Antalya'ya geçti.

Teknik heyet, ligde kötü günler geçirmeleri nedeniyle moralleri bozuk olarak kampa gelen Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular için kolları sıvadı.

KAPTANLARLA TOPLANTI YAPACAK

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in bu futbolcular ile özel görüşmeler yapacağı öğrenilirken, Milli Takım'ın yöneticileri de bu isimlerin odaklanmaları için yoğun çaba sarf etmeye başladı. Kaptan Arda ve Mehmet Topal da futbolcularla toplantı düzenleyip Finlandiya maçının önemine dikkat çekecek.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Türkiye'nin Finlandiya'yı konuk edeceği karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği duyuruldu.

Cuma günü Antalya Stadı'nda oynanacak maçta Manzano'nun yardımcılıklarını Roberto Fernandez ve Juan Jimenez yapacak.