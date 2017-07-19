Fatih Terim kavgayla ilgili konuştu: Aileme sahip çıktım

Fatih Terim, Çeşme Alaçatı'da Selahattin Aydoğdu ile yaşadığı kavga olayının ardından ilk kez düzenlediği basın toplantısında konuştu.

"ŞEHİTLERE SAYGIMDAN SUSTUM"

Fatih Terim; "Yaşanan kavga olayıyla ilgili hemen konuşmamamın sebebi 15 Temmuz şehitlerimize olan saygımdandı. Hadiselerde beni biliyorsunuz; ya en son konuşurum, ya hiç konuşmam. Az konuşurum." dedi.

"HER BABA AİLESİNİ KORUR"

Ailesine sahip çıktığını belirten Terim; "Benim için ülkem, bayrağım, Galatasaray ve ailem önemli değerlerdir. Bunlara laf söyletmeyeceğimi iyi bilirsiniz. Ben bu olayı bir babanın aileye sahip çıkması olarak görüyorum. Terim ailesinin babası benim. Her baba ailesini korur." ifadelerini kullandı.

"EDEPSİZ BİR TEKLİF ALDIM"

Bir kadına yapılan taciz var diyen Fatih Terim; "Ahmet'in ablasına yapılan bir taciz var. Kaç aydır da devam ediyormuş, keşke daha önce söyleselerdi. Akşam yemeğine oturduk. Bu konu konuşuldu. Ben de 'tanıyorum ya onu ararım şimdi' dedim ve aradım. Edepsiz bir teklif aldım, ben de bu edepsiz teklife icabet ettim. İşim bitince de oradan ayrıldım. Mevzu budur." şeklinde konuştu.