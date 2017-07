Fatih Terim'den kavga açıklaması: Yine olsa yine yaparım

Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde medyada çıkan "mekan basma" haberleriyle ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Dünürünün kızının kendisine emanet edildiğini, bir baba olarak gerekeni yaptığını söyledi.

EDEPSİZ TEKLİFE İCABET ETTİM

Terim; "Ahmet'in ablasına yapılan bir taciz var. Kaç aydır da devam ediyormuş, keşke daha önce söyleselerdi. Akşam yemeğine oturduk. Bu konu konuşuldu. Ben de 'tanıyorum ya onu ararım şimdi' dedim ve aradım. Edepsiz bir teklif aldım, ben de bu edepsiz teklife icabet ettim. İşim bitince de oradan ayrıldım. Mevzu budur. Bu durumlar için bir söz vardır 'yine olsa yine yaparım'. O kadıncağıza yaşadığım sürece kimse dokunamaz" dedi.

Fatih Terim kavgayla ilgili konuştu - İZLE

YALNIZ BİR KADINI KİMSE TACİZ EDEMEZ

''Ben Terim Ailesi'nin babasıyım ve 1-2 yıl önce babasını kaybetmiş, babası ölürken de bana emanet edilmiş bir kadından bahsediyoruz. Damadımın ablasından bahsediyoruz. O da benim ailemin bir parçasıdır. Siz olsanız ne yapardınız? Ben her anaya, her babaya, her aileye saygı duyuyorum. Hele hele bu bir yalnız kadınsa bunu kimse taciz edemez.''

NE MEKAN BASMASI?

''Bu ailenin babası, mekanın nerede olduğunu bilmeden, orada kaç kişi olduğunu bilmeden, sorunu çözmeye gittim. Sorunu çözdüğümü düşündüm, döndüm. Ne mekan basması?"