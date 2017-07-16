Fatih Terim'den mekan sahibine: Seni o mangala sokarım

İzmir'in turistik beldesi Alaçatı'da Adana Yüzevler Kebap adlı işletmenin sahibi Selahaddin Aydoğdu ve çalışanları ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve damatları arasında tartışma yaşandığı, bu tartışmanın ardından ise bizzat Terim'in yanındakilerle birlikte mekana baskın yaptığı ortaya çıkmıştı.

Bu olayla ilgili olarak yeni ayrıntılar paylaşıldı.

ORAYA GELİRSEM SENİ OCAĞA SOKARIM

Önce telefonla başlayan tartışmada Terim'in, Selahaddin Aydoğdu'ya, "Oraya gelirsem seni ocağa sokarım" dediği, Aydoğdu'nun da Terim'e, "G.tun yiyorsa gel" cevabını verdiği öğrenildi.

Bunun üzerine Terim, iki damadı ve iki korumasıyla mekana geliyor. Terim'in damatlarından biri, mekan sahibi Aydoğdu'ya 3-4 yumruk atıp arka kapıdan kaçıyor.

Terim ve damatlarının mekanı bastığı o an - İZLE

TERİM'İN BURNU KANIYOR

Kavga esnasında Terim de yumruklardan nasibini alıyor. Önce Terim, Aydoğdu'ya yumruk sallıyor ancak Aydoğdu'nun eğilmesiyle yumruğu boşa gidiyor. Ardından Aydoğdu, Terim'in burnuna yumruk atıyor. Deneyimli hocanın burnundan kan boşalıyor.