Fatih Terim: Süre hakemi uygulaması geliyor

Süper Lig Hakem ve Yardımcı Hakem 2016-2017 Sezonu Devre Arası Seminerinin son gününe Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim katıldı.

Terim, video konferans yoluyla yaptığı 1 saatlik sunumda Spor Toto Süper Ligi'nin ilk yarısında oynanan maçlardan çeşitli görüntüler eşliğinde yeni önerilerini sundu.

Fatih Terim; maçlarda süre hakemi kullanımı ve hakemlere yönelik detaylı analiz yapacak departman kurulmasını teklif etti.

AMAÇ OYUN SÜRESİNİ ARTIRMAK

Fatih Terim, sunumunun ana amacının "sahadaki oyun kalitesini ve süresini artırmak, oyun dışı olumsuz faktörlerin maça etkisini azaltmak ya da telafi etmek için neler yapabiliriz?" sorusuna cevap aramak olduğunu belirtti.

Spor Toto Süper Lig'de topun oyunda kalma süresinin düşüklüğüne dikkat çeken Terim, oyun dışı sürenin içerisinde yer alan oyuncu değişikliği, sakatlık, itiraz, tartışma ve hakem uyarılarının neden olduğu zaman kayıpları ile ilgili seçilmiş örnek videolar gösterdi.

SÜRE HAKEMİ GELİYOR

Fatih Terim, bu kriterlerde geçen sürenin belirlenmesine yönelik standardın olmamasından dolayı zaman kaybının bu kadar yüksek olduğunu ve kaybedilen bu sürenin maç sonuna eklenen ilave süre ile yerine konulamadığının altını çizdi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, bu büyük sıkıntıyı kısa vadede çözmenin en akılcı yolunun maçlarda görevlendirilecek süre hakeminden geçtiğini söyledi. Süre hakeminin, oyunun daha akıcı hale gelmesinde kritik rol oynayacağını belirten Fatih Terim, böylece topun oyunda kalma süresinin artacağını ve ilk etapta Süper Lig'de başlayabilecek bu uygulamanın diğer Avrupa ülkelerine de örnek olabileceğini vurguladı. Süre hakeminin farklı şekillerde olsa da bazı spor dallarında uygulandığını da hatırlattı.

4. HAKEM DIŞINDA BİRİSİ YAPMALI

Terim ayrıca süre hakemliğini de dördüncü hakem dışında bir hakemin yapması gerektiğini ve bu kişinin sakatlık, oyuncu değişikliği, tartışma, itiraz ve uyarılar sırasında kaybolan zamanı net olarak belirleyebileceğini anlattı.

Fatih Terim; kayıp zamanın yeterince telafi edilmesi, uzatma dakikalarının tartışılmaya gerek kalmadan belirlenmesi konularının da süre hakeminin görev alanları içinde olacağını söyledi.