Fatih Terim'e 3 bin 500 liralık tazminat cezası

Mürüvvet Karaboğa, dönemin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, 21 Ekim 2012 günü Mardan Stadı'nda Antalyaspor ile oynanan maçın son dakikalarında önce hakeme, ardından seyircilere ve kendisine küfür ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Karaboğa ayrıca Terim aleyhine 100 bin liralık tazminat davası açtı. Fatih Terim de avukatları aracılığıyla Karaboğa aleyhine 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

TERİM'E TAZMİNAT CEZASI

Antalya 7'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen tazminat davasında ise Fatih Terim 3 bin 500 lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Mahkeme, Terim'in açtığı 100 bin liralık karşı davanın ise reddine hükmetti.