Fatih Terim'i kızdıran soru

Alaçatı'da Selahattin Aydoğdu ile kavga eden Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, düzenlediği basın toplantısıyla açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim kadın muhabiri tersledi - İZLE

NEDEN HUKUKA BAŞVURMADINIZ SORUSUNA KIZDI

Fatih Terim, basın toplantısında kendisine "Topluma mal olan bir insan olarak, hukuka başvurmanız doğru değil mi?" şeklinde soru soran kadın muhabiri "Beni dinlememişsiniz" diyerek tersledi.

Fatih Terim; "Ben tanıdığım birinin yanına kavga için değil çözüm için gidiyorum. Neden hukuka başvurayım. Ben kavga etmeye gitmiyorum ki hukuk arayayım. Olaylardan sonra yeniden olursa hukuka başvururum." dedi.