Fatih Terim'in TFF'yle yaptığı tazminat anlaşması

Fatih Terim'le federasyonun Levent'teki tesislerinde bir araya gelen Yıldırım Demirören, tecrübeli teknik adamla yolları ayırma kararı aldı.

3.5 MİLYON EURO TAZMİNAT ALACAK

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, TFF'den alacağı tazminat belli oldu. Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre Fatih Terim, tazminat olarak federasyondan kalan 1 yıllık sözleşmesine karşılık 3.5 milyon Euro alacak.

FATİH TERİM'İ AYRILIĞA GÖTÜREN OLAYLAR

Fatih Terim, Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmasından önce Avrupa Şampiyonası’nda prim, Arda Turan ve son olarak Alaçatı’daki tartışma gibi olaylarla gündeme geldi. Yaşanan tüm bu olaylar Fatih Terim'i istifaya götürdü.

PRİM MESELESİ ÇIKTI

Deneyimli çalıştırıcı ilk imzayı attığı 22 Ağustos’tan istifasına kadar geçen sürede birçok olayla baş başa kaldı. Terim, 2016 Avrupa Şampiyonası’nda D Grubu'nda Hırvatistan, İspanya ve Çek Cumhuriyeti ile mücadele etti ve istenilen sonuçların alınmamasından dolayı eleştiri okları hedefinde oldu.

Şampiyona bitmeden takım içinde prim olayı yine gündeme geldi. Bu olay Terim’in kaptanı Arda Turan ile arasının açılmasına neden oldu. Daha sonra tecrübeli çalıştırıcı, Arda Turan’ı bir süre kadroya almadı. Bilindiği üzere Arda ve Terim arasında çok iyi bağ vardı.

TFF Fatih Terim ile yollarını ayırdı İZLE

ARDA TURAN'I KADRO DIŞI BIRAKTI

Ay-yıldızlıların, 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde Kosova ile Antalya’da oynayacağı maçtan önce Terim, Arda Turan’ı yeniden Milli Takım’a çağırdı. Avrupa Şampiyonası’nın ardından Fatih Terim, başta kaptan Arda Turan olmak üzere, Selçuk İnan, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül’ü takıma almamıştı.

2018 Dünya Kupası Elemeleri’ne yönelik Makedonya ile oynanan hazırlık maçı dönüşünde gazeteci Bilal Meşe ile tartışma yaşayan Arda Turan, bu olaydan sonra Milli Takımı bırakmıştı. Terim bu olayda sürece müdahil olmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Fatih Terim'in en net kaçış görüntüsü İZLE

ALAÇATI OLAYI YAŞANDI

Son olarak Fatih Terim, Alaçatı'da yaşadığı kavga ile gündeme geldi. Damadına ait restoranın yanındaki Yüzevler'e giden Terim, burada Selahattin Aydoğdu ile tartışma yaşamış, kamuoyu tarafından tepki çekmişti.

Günlerce konuşulan olaydan sonra tecrübeli antrenör, basın toplantısında olayın nasıl geliştiğini aktardı. Yaşanan saha dışı olayların ardından Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı’ndaki görevinden ayrıldı.