Favre Dortmund'a kapıları kapattı

Thomas Tuchel'le yolları ayırdıktan sonra bu sezon Nice ile çok başarılı bir sezonu geride bırakan Lucien Favre'ı takımın başına getirmek isteyen Borussia Dortmund, Alman teknik adamdan beklemediği bir yanıt aldı.

NİCE'TE KALACAK

Dortmund'la anlaştığı yönünde basında sıklıkla haberleri yer alan Favre, önümüzdeki sezon da Nice'te kalma kararı aldı. 59 yaşındaki teknik adamın menajeri Reza Fazeli, Sportbild'e yaptığı açıklamada, "Yaz transfer dönemi bizim için kapanmıştır." sözleriyle, Favre'ın yoluna Nice'te devam edeceğini duyurdu.

Favre cephesinden gelen bu açıklamanın hemen ardından Nice de, teknik direktörü için gelen tüm tekliflere kapalı olduklarını duyurdu.

Tuchel'den boşalan teknik direktörlük koltuğundaki ilk adayından olumsuz yanıt alan Borussia Dortmund'un yeni hedef olarak Fiorentina'nın başındaki Paulo Sousa'yı belirlediği ifade edildi. Sousa, 1997 yılında kazanılan Şampiyonlar Ligi kupasında Dortmund kadrosunda yer alan futbolculardan biriydi.