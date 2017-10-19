Favre: Sneijder tam olarak hazır

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Nice kadrosuna katılan Wesley Sneijder, uzun süre ayrı kaldığı yeşil sahalara dönüş hazırlığında.

FAVRE AÇIKLADI

Yeni takımıyla son olarak 26 Ağustos'ta Amiens'e karşı oynanan Ligue 1 maçında forma giyen Hollandalı futbolcu hakkında açıklamalarda bulunan Nice Teknik Direktörü Lucien Favre, "Sneijder son antrenmanlarda iyi performans sergiliyor. Bence artık fiziksel olarak hazır duruma geldi." diye konuştu.

33 yaşındaki futbolcunun geçtiğimiz hafta sonu oynanan Montpellier maçında da hastalığı sebebiyle kadroya alınmadığı öğrenildi. 7 Ağustos tarihinde Nice ile resmi sözleşme imzalayan Wesley Sneijder, şimdiye kadar Ligue 1'de iki, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de ise bir maça çıktı.