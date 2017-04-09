F.Bahçe-Akhisar maçı muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Fenerbahçe, ligde de üst üste ikinci galibiyetini alarak moral bulmak istiyor.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
FENERBAHÇE SERİ PEŞİNDE
Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içinde Kayserispor'u eleyerek yarı finale yükselen, geçen hafta da ligde Kardemir Karabükspor'u yenen Fenerbahçe, üst sıralardan kopmamak için sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
47 puanla 4. sırada bulunan sarı-lacivertliler, önündeki iki takım Medipol Başakşehir ile Galatasaray'ın karşılaşacağı haftayı iyi değerlendirmek istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çıktığı ilk maçta Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Akhisar Belediyespor ise 30 puanla 14. sırada yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, M.Topal, Lens, Aatıf, Alper, Van Persie
Akhisar Belediyepsor: Lukac, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Custodio, Soner, Olcan, Özer, Kadir, Vaz Te