F.Bahçe-Akhisar maçı muhtemel 11'leri

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Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği nefes kesen maçı Mardin'de görev yapan Mehmetçiklerimiz de büyük ilgiyle takip etti.

İtalyan basını, yeni sezonda Roma'nın başına geçecek olan Mancini'nin, Galatasaray'dan eski öğrencisi Sneijder'i transfer edeceğini yazdı.

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Atiba'nın gözlerden kaçan hareketi golü kurtardı

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği maçta galibiyet golünü atan Atiba'nın gözlerden kaçan ama maçın kaderini değiştiren bir hareketi oldu.